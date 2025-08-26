Sonic Racing CrossWorlds стартует с 23 персонажами и планами на обширный DLC-состав

Студия SEGA раскрыла полный список героев, доступных в Sonic Racing CrossWorlds на момент релиза. Гоночная аркада по вселенной Sonic the Hedgehog выйдет 25 сентября 2025 года, а уже 29 августа игроки смогут принять участие в открытом бета-тестировании.
В день выхода игрокам предложат 23 гонщика. В список вошли как культовые персонажи франшизы, так и менее ожидаемые участники:
- Sonic, Tails, Knuckles, Amy
- Cream & Cheese, Big, Silver, Blaze
- Shadow, Rouge, Omega
- Vector, Espio, Charmy
- Zavok, Zazz, Dr. Eggman, Metal Sonic, Egg Pawn, Sage
- Jet, Wave, Storm
Часть этих героев ранее не появлялась в февральской закрытой «бете».
На сайте игры уже опубликован список дополнительных гонщиков, которые будут выходить как в бесплатных, так и в платных обновлениях. Среди них:
- Бесплатные DLC: Joker (Persona 5), Ichiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon), Hatsune Miku (Vocaloid).
- Платные DLC: Steve, Alex и Creeper (Minecraft), SpongeBob и Patrick (SpongeBob SquarePants), Pac-Man и призраки (Pac-Man).
Кроме того, сайт оставляет 10 пустых слотов под бесплатных персонажей и 8 — под платных. Уже известно, что среди будущих дополнений будут герои из Teenage Mutant Ninja Turtles и Avatar, но конкретные имена пока не раскрыты.
Таким образом, общий список гонщиков в Sonic Racing CrossWorlds может приблизиться к 50 персонажам, что делает игру одним из самых масштабных кроссоверов SEGA в жанре аркадных гонок.
Скорее всего добавят всю четвёрку черепах, а из Аватара добавят Аанга, Зуко, Тоф и Корру.