Sonic Racing: CrossWorlds устроит гонки с Годзиллой и героями "Евангелион" - второй год поддержки начнётся в ноябре

SEGA раскрыла планы на второй год поддержки Sonic Racing: CrossWorlds, который стартует 3 ноября 2026 года. Гоночная игра получит новые режимы, персонажей и шесть платных наборов с героями и контентом из популярных франшиз. Среди главных коллабораций — Godzilla, Evangelion, Sanrio, Final Fantasy VII и Persona.

Главным нововведением станет режим «Дуэль» для гонок один на один. Побеждать соперников помогут грамотное использование предметов и новая механика Duel Boost, позволяющая накапливать энергию для мощных ускорений. Вместе с режимом появится 15 новых гаджетов и специальный слот для усиления однослотовых модификаций. Бесплатные персонажи и герои из платных дополнений, выпущенных после релиза игры, также смогут выступать в роли компьютерных соперников.

Первым платным дополнением станет набор Godzilla, который выйдет 3 ноября. Он добавит трассу «Побег Годзиллы» и три машины, вдохновлённые Годзиллой, Кинг Гидорой и Мотрой. В январе 2027 года появится набор Evangelion с Рей Аянами, Аской Сикинами Лэнгли и тематической трассой Токио-III. Позже гонщиков пополнят Хелло Китти и Куроми, а также появятся трасса SEGALAND и дополнения по мотивам Final Fantasy VII и Persona.

Среди бесплатных персонажей второго года заявлены Байонетта, которая появится 3 ноября, и Айгис из Persona 3, запланированная на начало 2027 года. В ноябре также добавят гоночный автомобиль McLaren. С выходом новых персонажей будут проходить тематические фестивали с наградами.

SEGA одновременно снизила постоянную цену стандартного издания с 69,99 до 39,99 доллара, а Digital Deluxe — с 89,99 до 59,99 доллара. Второй сезонный абонемент стоит 29,99 доллара и включает шесть наборов контента. Sonic Racing: CrossWorlds доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.