Sonic Team заранее планирует релизы игр серии - глава Sonic Team рассказал, как создаётся дорожная карта

Глава Sonic Team Такаси Иидзука рассказал, как студия определяет, какие проекты франшизы Sonic выйдут в ближайшие годы. По его словам, команда заранее составляет дорожную карту, на которой распределяет будущие игры по годам, а затем решает, над каким проектом работать следующим. После этого ресурсы внутри студии распределяются в зависимости от выбранного направления.

Так, например, Sonic Racing: CrossWorlds была создана в рамках этой стратегии, чтобы укрепить позиции Sonic в жанре гоночных игр. Иидзука отметил, что в этом году Sonic Team сосредоточилась на развитии гоночного направления, а сейчас уже ведётся планирование следующих шагов по дорожной карте.

Хотя глава студии не уточнил, насколько далеко вперёд строятся эти планы, можно предположить, что они учитывают и другие проекты по вселенной Sonic, находящиеся в разработке.

Тем временем Sonic Racing: CrossWorlds продолжает показывать хорошие результаты — с момента релиза в сентябре продажи превысили миллион копий. Вместе с этим в игру добавили Джокера из Persona 5 и три новых трека из оригинальной RPG.