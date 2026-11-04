В Sonic Racing: CrossWorlds добавили набор с Годзиллой

SEGA выпустила Godzilla Pack для аркадной гонки Sonic Racing: CrossWorlds. Дополнение добавляет тематический контент по мотивам знаменитого кайдзю и позволяет устроить заезды с участием Годзиллы и других гигантских монстров.
В состав набора входят специальная трасса Godzilla Escape и три машины: Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupé и Mothra Surf. Также дополнение включает тематические музыкальные композиции и звуковые эффекты.
Изначально релиз был запланирован на 3 ноября 2026 года, однако в японском официальном объявлении SEGA указала 4 ноября. На данный момент набор уже доступен. Sonic Racing: CrossWorlds представлена на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC через Steam и Epic Games Store.