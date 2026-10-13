"Весь будущий платный контент": владельцы Sonic Racing: CrossWorlds требуют бесплатный доступ к DLC второго года

Некоторые владельцы Sonic Racing: CrossWorlds считают, что SEGA должна предоставить им весь платный контент второго года без дополнительной платы. Причиной спора стала формулировка, использованная при продвижении Digital Deluxe Edition ещё до выхода игры: издатель обещал покупателям доступ ко всему будущему платному загружаемому контенту. Теперь игроки спорят о том, распространяется ли это обещание на новый сезонный абонемент.

В минувшие выходные SEGA раскрыла планы на второй год поддержки гоночной игры и объявила о постоянном снижении цен. Базовая версия подешевеет с 70 до 40 долларов, а Digital Deluxe Edition — с 90 до 60 долларов. Одновременно компания представила второй сезонный абонемент стоимостью 29,99 доллара, который объединит шесть наборов дополнительного контента. Их также можно будет приобретать по отдельности.

Недовольство игроков связано с публикацией SEGA в июне 2025 года, за три месяца до релиза игры. В ней говорилось, что Digital Deluxe Edition включает базовую версию, сезонный абонемент, весь будущий платный DLC и персонажей из Sonic Prime. Некоторые пользователи обращают внимание, что будущий платный контент был указан отдельно от сезонного абонемента, и считают это обещанием предоставить не только материалы первого года, но и последующие дополнения.

При этом SEGA пока не объяснила, как следует трактовать первоначальную формулировку. На момент публикации исходного материала сообщение оставалось доступным, а представители VGC обратились к компании за комментарием. Поэтому говорить о подтверждённом нарушении обещаний пока преждевременно: многое зависит от того, какой именно объём контента издатель подразумевал под этой формулировкой.

Второй год поддержки начнётся 3 ноября с набора по мотивам Годзиллы. Далее запланированы кроссоверы с «Евангелионом», Sanrio Puroland, Segaland, Final Fantasy VII и Persona. Большинство дополнений должны выйти в 2027 году, хотя состав некоторых наборов пока раскрыт не полностью.

Параллельно разработчики продолжат выпускать бесплатный контент. Среди запланированных новинок — Bayonetta, автомобиль McLaren Racing со скином Соника и Айгис из Persona 3 Reload. Кроме того, владельцы обоих сезонных абонементов получат Super Shadow и транспортное средство Super Dark Flare в качестве дополнительного бонуса.

Спор вокруг Digital Deluxe Edition показывает, насколько важны точные формулировки при продаже сезонного контента. Пока SEGA не прояснит ситуацию, покупатели остаются перед вопросом: обещание о «всём будущем платном DLC» распространяется только на первоначально запланированные дополнения или на поддержку игры в последующие годы тоже.