Журналисты остались довольны гоночной игрой Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds — новейшая гоночная игра от SEGA, которая выйдет 25 сентября. Пока игроки ждут выхода, уже начали появляться первые обзоры.

Средний балл Sonic Racing: CrossWorlds на MetaCritic составляет 82, а на OpenCritic — 84. Игра хвалят за разнообразие трасс, возможность кастомизации транспортных средств и уникальную механику. Однако она страдает от медленного развития, неинтересных режимов и проблем с балансом. Анализ

Loot Level Chill – 95

Sonic Racing: CrossWorlds – лучшая гоночная игра на картингах, в которую вы сыграете в 2025 году. Она полна новых идей и контента, которого вы даже представить себе не могли.

PlayStation Universe – 90

Несмотря на мои первоначальные опасения, Sonic Racing: CrossWorlds бросает вызов всему и сумела меня зацепить. Фундаментально продуманный игровой процесс в сочетании с поистине невероятными возможностями кастомизации и фантастическим дизайном трасс превращают игру в увлекательную и захватывающую гоночную игру, от которой мне пришлось отказаться ради написания этого обзора.

Game Informer – 85

Sonic Racing: CrossWorlds предлагает несколько интересных вариаций проверенной временем формулы картингов, создавая чёткий игровой процесс, который быстро погружает вас в действие. Несмотря на значительно меньшее количество контента и возможностей для повторного прохождения, чем предыдущая игра, Sonic Racing: CrossWorlds лаконична и эффективна в выполнении своей миссии, представляя собой самую полноценную гоночную игру года.

VGC – 80

CrossWorlds — блестящая гоночная игра на картах с приятным управлением, увлекательной механикой порталов и полезными возможностями кастомизации. Предметы не так впечатляют, как хотелось бы, и неясно, как она удержит внимание игроков в долгосрочной перспективе, но это настоящая, более традиционная альтернатива Mario Kart, теперь, когда Nintendo повела серию в новом направлении.

GameSpot – 70

В целом, Sonic Racing CrossWorlds – хорошая игра. Режимы одиночной игры, такие цели, как сбор снаряжения и деталей для транспортных средств, а также множество настроек для экспериментов с различными стилями игры позволяют смело рекомендовать её игрокам, которым нравятся картинги с чуть более сложной механикой. Даже несмотря на несколько разочаровывающие сетевые режимы, очевидно, что Sonic Racing: CrossWorlds предстоит долгий путь развития.

TheSixthAxis – 60

Хотя многие базовые элементы в игре реализованы правильно, прыжки между измерениями, персонажи и некоторые дополнительные режимы не так уж и интересны. Sonic Racing: CrossWorlds – не лучшая гоночная игра на картингах, а спустя тринадцать лет после Sonic & All-Stars Racing Transformed – даже не лучшая гоночная игра на картингах с синим ежом.