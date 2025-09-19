ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sonic Racing: CrossWorlds 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Гонки, Автомобили
5.1 18 оценок

Журналисты остались довольны гоночной игрой Sonic Racing: CrossWorlds

monk70 monk70

Sonic Racing: CrossWorlds — новейшая гоночная игра от SEGA, которая выйдет 25 сентября. Пока игроки ждут выхода, уже начали появляться первые обзоры.

Средний балл Sonic Racing: CrossWorlds на MetaCritic составляет 82, а на OpenCritic — 84. Игра хвалят за разнообразие трасс, возможность кастомизации транспортных средств и уникальную механику. Однако она страдает от медленного развития, неинтересных режимов и проблем с балансом. Анализ

  • 95 – Loot Level Chill
  • 90 – The Outerhaven
  • 90 – IGN
  • 90 – PlayStation Universe
  • 85 – CGMagazine
  • 85 – Noisy Pixel
  • 85 – Game Informer
  • 80 – COGconnected
  • 80 – GamesRadar+
  • 80 – VGC
  • 80 – DualShockers
  • 70 – GameReactor
  • 70 – GameSpot
  • 60 – TheSixthAxis

Loot Level Chill – 95

Sonic Racing: CrossWorlds – лучшая гоночная игра на картингах, в которую вы сыграете в 2025 году. Она полна новых идей и контента, которого вы даже представить себе не могли.

PlayStation Universe – 90

Несмотря на мои первоначальные опасения, Sonic Racing: CrossWorlds бросает вызов всему и сумела меня зацепить. Фундаментально продуманный игровой процесс в сочетании с поистине невероятными возможностями кастомизации и фантастическим дизайном трасс превращают игру в увлекательную и захватывающую гоночную игру, от которой мне пришлось отказаться ради написания этого обзора.

Game Informer – 85

Sonic Racing: CrossWorlds предлагает несколько интересных вариаций проверенной временем формулы картингов, создавая чёткий игровой процесс, который быстро погружает вас в действие. Несмотря на значительно меньшее количество контента и возможностей для повторного прохождения, чем предыдущая игра, Sonic Racing: CrossWorlds лаконична и эффективна в выполнении своей миссии, представляя собой самую полноценную гоночную игру года.

VGC – 80

CrossWorlds — блестящая гоночная игра на картах с приятным управлением, увлекательной механикой порталов и полезными возможностями кастомизации. Предметы не так впечатляют, как хотелось бы, и неясно, как она удержит внимание игроков в долгосрочной перспективе, но это настоящая, более традиционная альтернатива Mario Kart, теперь, когда Nintendo повела серию в новом направлении.

GameSpot – 70

В целом, Sonic Racing CrossWorlds – хорошая игра. Режимы одиночной игры, такие цели, как сбор снаряжения и деталей для транспортных средств, а также множество настроек для экспериментов с различными стилями игры позволяют смело рекомендовать её игрокам, которым нравятся картинги с чуть более сложной механикой. Даже несмотря на несколько разочаровывающие сетевые режимы, очевидно, что Sonic Racing: CrossWorlds предстоит долгий путь развития.

TheSixthAxis – 60

Хотя многие базовые элементы в игре реализованы правильно, прыжки между измерениями, персонажи и некоторые дополнительные режимы не так уж и интересны. Sonic Racing: CrossWorlds – не лучшая гоночная игра на картингах, а спустя тринадцать лет после Sonic & All-Stars Racing Transformed – даже не лучшая гоночная игра на картингах с синим ежом.
6
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
MNM 777

Ну если верхний интернет доволен , то я спокоен )

2
ItsDis

У игры был открытый нетворк тест, нижний интернет тоже доволен.

2
MNM 777 ItsDis

Что , реально годная игрушка ? я просто не знал про демку )

TIuBo3aBpuK

Я остался недоволен, задавайте вопросы

1
DishonestLythronax
она страдает от медленного развития, неинтересных режимов и проблем с балансом

И при этом они $Довольны$.

1
ItsDis

Тут в частности "игрожур момент".

Режимы неинтересные, потому-что они играли с ботами, а не с реальными людьми. Тот же фестиваль Джокера в открытом нетворк тесте был шикарным.

Не говоря уже о развитии и балансе. Типо, развитие долгое, потому-что с ботами играли, а там очевидно меньше кэша дают. А баланс буквально хороший, просто игрожуры не умеют читать обучения, где написано, что атакующие предметы нужно использовать для защиты.

2