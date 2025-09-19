Журналисты остались довольны гоночной игрой Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds — новейшая гоночная игра от SEGA, которая выйдет 25 сентября. Пока игроки ждут выхода, уже начали появляться первые обзоры.
Средний балл Sonic Racing: CrossWorlds на MetaCritic составляет 82, а на OpenCritic — 84. Игра хвалят за разнообразие трасс, возможность кастомизации транспортных средств и уникальную механику. Однако она страдает от медленного развития, неинтересных режимов и проблем с балансом. Анализ
Loot Level Chill – 95
Sonic Racing: CrossWorlds – лучшая гоночная игра на картингах, в которую вы сыграете в 2025 году. Она полна новых идей и контента, которого вы даже представить себе не могли.
PlayStation Universe – 90
Несмотря на мои первоначальные опасения, Sonic Racing: CrossWorlds бросает вызов всему и сумела меня зацепить. Фундаментально продуманный игровой процесс в сочетании с поистине невероятными возможностями кастомизации и фантастическим дизайном трасс превращают игру в увлекательную и захватывающую гоночную игру, от которой мне пришлось отказаться ради написания этого обзора.
Game Informer – 85
Sonic Racing: CrossWorlds предлагает несколько интересных вариаций проверенной временем формулы картингов, создавая чёткий игровой процесс, который быстро погружает вас в действие. Несмотря на значительно меньшее количество контента и возможностей для повторного прохождения, чем предыдущая игра, Sonic Racing: CrossWorlds лаконична и эффективна в выполнении своей миссии, представляя собой самую полноценную гоночную игру года.
VGC – 80
CrossWorlds — блестящая гоночная игра на картах с приятным управлением, увлекательной механикой порталов и полезными возможностями кастомизации. Предметы не так впечатляют, как хотелось бы, и неясно, как она удержит внимание игроков в долгосрочной перспективе, но это настоящая, более традиционная альтернатива Mario Kart, теперь, когда Nintendo повела серию в новом направлении.
GameSpot – 70
В целом, Sonic Racing CrossWorlds – хорошая игра. Режимы одиночной игры, такие цели, как сбор снаряжения и деталей для транспортных средств, а также множество настроек для экспериментов с различными стилями игры позволяют смело рекомендовать её игрокам, которым нравятся картинги с чуть более сложной механикой. Даже несмотря на несколько разочаровывающие сетевые режимы, очевидно, что Sonic Racing: CrossWorlds предстоит долгий путь развития.
TheSixthAxis – 60
Хотя многие базовые элементы в игре реализованы правильно, прыжки между измерениями, персонажи и некоторые дополнительные режимы не так уж и интересны. Sonic Racing: CrossWorlds – не лучшая гоночная игра на картингах, а спустя тринадцать лет после Sonic & All-Stars Racing Transformed – даже не лучшая гоночная игра на картингах с синим ежом.
Ну если верхний интернет доволен , то я спокоен )
У игры был открытый нетворк тест, нижний интернет тоже доволен.
Что , реально годная игрушка ? я просто не знал про демку )
Я остался недоволен, задавайте вопросы
И при этом они $Довольны$.
Тут в частности "игрожур момент".
Режимы неинтересные, потому-что они играли с ботами, а не с реальными людьми. Тот же фестиваль Джокера в открытом нетворк тесте был шикарным.
Не говоря уже о развитии и балансе. Типо, развитие долгое, потому-что с ботами играли, а там очевидно меньше кэша дают. А баланс буквально хороший, просто игрожуры не умеют читать обучения, где написано, что атакующие предметы нужно использовать для защиты.