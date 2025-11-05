Игроки разгромили Sonic Rumble в Steam из-за доната и цен на скины

Свежий проект про синего ежа — Sonic Rumble — стартовал, но вместо восторгов вызвал шквал критики. Несмотря на то, что игра распространяется бесплатно, пользователи Steam уже массово обрушились на неё с негативными отзывами, называя проект «симулятором доната» и «рекламным кошмаром».

Sonic Rumble — это условно-бесплатная аркада в духе Fall Guys, где игрушечные версии Соника и его друзей соревнуются на аренах, собирая кольца. Но, как отмечают игроки, победить можно не скоростью и ловкостью, а толщиной кошелька.

«Побеждает тот, у кого больше колец. А кольца получаешь, если покупаешь легендарных персонажей», — пишет один из пользователей Steam.



«Даже набор из пары скинов стоит дороже, чем полноценная гоночная игра», — добавляет другой.

Цены на косметику действительно поражают: за некоторые облики просят от $40 до $60, а внутриигровая реклама буквально «лезет в лицо». Игроки отмечают, что монетизация настолько навязчивая, что «вытесняет любое удовольствие от геймплея».

Многие также жалуются, что от Соника в игре остались лишь персонажи — привычной скорости и динамики нет. Разработкой занимается студия Rovio Entertainment, известная по Angry Birds и приобретённая SEGA в 2023 году. Впрочем, теперь это объясняет агрессивную мобильную модель монетизации.

На фоне провала Sonic Rumble фанаты советуют обратить внимание на Sonic Racing: CrossWorlds, получившую 98% положительных отзывов — иронично, что полноценная гоночная игра стоит дешевле пары косметических предметов из новой аркады.