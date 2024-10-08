Sega решила избегать механик гачи и pay-to-win в предстоящей многопользовательской игре Sonic Rumble

Sega решила избегать механик гача и pay-to-win в предстоящей многопользовательской игре Sonic Rumble, поскольку осознаёт, что зарубежные игроки их не любят. Sonic Rumble, первая кооперативная игра для вечеринок для 32 игроков во вселенной Соника, выйдет на ПК и мобильные устройства зимой 2024 года и будет распространяться по модели free-to-play. На Tokyo Game Show 2024 директор проекта Макото Тасе и глава франшизы Такаси Иидзука поделились своими взглядами на монетизацию игры.

Вместо классической гача-модели, игра предложит систему, где можно будет за фиксированную сумму приобретать желаемые предметы. Тем не менее, предусмотрена система ежедневных бесплатных розыгрышей, которая будет мотивировать игроков собирать предметы и продолжать возвращаться в игру.

Важно отметить, что в Sonic Rumble не будет предметов, которые могут улучшить шансы на победу за деньги. Разработчики сосредоточились на косметических предметах — скинах и эмоциях, которые можно будет получать через сезонные пропуски и внутриигровой магазин. В магазине игроки смогут обменивать заработанные кольца на предметы, которые обновляются ежедневно.

Иидзука отметил, что модели гача, популярные в Японии и Азии, часто требуют больших вложений, чтобы игроки могли получить редкие предметы. Однако на мировом рынке игроки ожидают равных условий в играх, особенно в экшенах вроде Sonic Rumble. Тасе добавил, что gacha-системы не пользуются успехом в играх, ориентированных на широкую аудиторию.