ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sonic Rumble 05.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Королевская битва
5.2 19 оценок

Sega списала более $200 млн стоимости Rovio на фоне провала Sonic Rumble

IKarasik IKarasik

Материнская компания Sega Sammy Holdings зафиксировала обесценивание бизнеса Rovio Entertainment на сумму свыше $200 млн по итогам третьего квартала финансового года 2026. Главной причиной пересмотра стоимости стали слабые показатели мобильной игры Sonic Rumble.

Согласно финансовому отчёту, Rovio не достигла запланированных результатов, а Sonic Rumble не выполнила ключевые KPI по удержанию и монетизации аудитории. Это вынудило компанию пересмотреть прогнозы будущих доходов мобильного направления.

В результате Sega признала убыток от обесценивания в размере около 31,3 млрд иен (примерно $205 млн), снизив балансовую стоимость Rovio. Фактически актив был переоценён вниз из-за ухудшившихся ожиданий по его прибыльности.

Несмотря на это, Sega заявляет, что намерена сосредоточиться на развитии брендов Angry Birds и Sonic в мобильном сегменте, рассчитывая стабилизировать ситуацию в следующих кварталах.

8
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий