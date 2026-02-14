Sega списала более $200 млн стоимости Rovio на фоне провала Sonic Rumble

Материнская компания Sega Sammy Holdings зафиксировала обесценивание бизнеса Rovio Entertainment на сумму свыше $200 млн по итогам третьего квартала финансового года 2026. Главной причиной пересмотра стоимости стали слабые показатели мобильной игры Sonic Rumble.

Согласно финансовому отчёту, Rovio не достигла запланированных результатов, а Sonic Rumble не выполнила ключевые KPI по удержанию и монетизации аудитории. Это вынудило компанию пересмотреть прогнозы будущих доходов мобильного направления.

В результате Sega признала убыток от обесценивания в размере около 31,3 млрд иен (примерно $205 млн), снизив балансовую стоимость Rovio. Фактически актив был переоценён вниз из-за ухудшившихся ожиданий по его прибыльности.

Несмотря на это, Sega заявляет, что намерена сосредоточиться на развитии брендов Angry Birds и Sonic в мобильном сегменте, рассчитывая стабилизировать ситуацию в следующих кварталах.