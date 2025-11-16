Sonic Rumble преодолела отметку в 15 миллионов игроков

Sonic Rumble продолжает стремительно расти: число игроков по всему миру превысило отметку в 15 миллионов, и разработчики отметили этот успех анонсом крупного внутриигрового события и планами по улучшению игры.

В честь достижения команда запускает временный ивент 15 Million Rumbler Milestone, который пройдёт с 18 ноября по 17 декабря. Игроков ждут дополнительные внутриигровые награды — разработчики подчёркивают, что хотят поощрять прогрессию именно через активную игру, а не через покупки.

На фоне празднования студия также объявила о грядущих изменениях. В ближайших обновлениях планируется улучшить интерфейс, переработать магазин и обновить обучение, поскольку многие игроки до сих пор считают Sonic Rumble «pay-to-win». Разработчики заявили, что подписки и бонусы влияют только на количество наград после матча и никак не дают преимущества в самой игре. По их словам, недопонимание возникло из-за устаревшего туториала, который уже готовят к переработке.

Команда также признала, что текущая система получения Red Star Rings и Skill Stars объяснена неочевидно, и пообещала сделать прогрессию понятнее в следующих обновлениях.

Хотя разработчики не раскрывают долгосрочные планы, они подтверждают: крупные улучшения уже в работе. Sonic Rumble празднует громкий успех и, судя по заявлениям, готовится стать ещё удобнее и прозрачнее для своей растущей аудитории.