DenuvOwO взломали Sonic Superstars и обновили взломы Borderlands 4, Soul Hackers 2, Sonic Racing и Sonic Origins

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом защиты Denuvo в платформере Sonic Superstars от SEGA.

После взлома Sonic Superstars во франшизе наконец-то не осталось невзломанных игр - все они, так или иначе, в последнее время были взломаны voices38 или гипервизором. Сами Соники при этом уже успели стать мемом среди пиратов - как пример не самого удачного, но продолжительного выбора для взлома.

Помимо Sonic Superstars, DenuvOwO обновила гипервизор-взломы Sonic Racing: CrossWorlds, Sonic Origins, Borderlands 4 и Soul Hackers 2, которые теперь соответствует последним стандартам безопасности и обладают обновленной версией гипервизора.