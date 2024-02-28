По мнению Sega, плохие продажи Sonic Superstars связаны с релизом рядом с Super Mario Bros. Wonder

Sonic Superstars вышла в октябре прошлого года, став первым сайд-скроллер платформером в серии со времен Sonic Mania, однако ее результаты оказались не такими, как ожидала Sega. Вскоре после выхода игры компания сообщила, что ее старт был "немного слабее, чем ожидалось", частично объяснив это тем, что игра вышла в особенно напряженный период, когда вышли такие игры, как Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 и многие другие.

Очевидно, что наиболее прямую конкуренцию игре составил мегатонный сайд-скроллер Super Mario Bros. Wonder, вышедший с разницей всего в три дня, и такая близость релизов повлияла на продажи Sonic, по мнению Sega.

Недавно Sega опубликовала официальный перевод на английский язык своего последнего ежеквартального Q&A с инвесторами, где, отвечая на вопрос о более низких, чем ожидалось, продажах Sonic Superstars, компания указала на то, как близко ее запуск находился к "конкурирующим играм в том же жанре".

Критические оценки Sonic Superstars и Super Mario Bros. Wonder значительно разнились, что, скорее всего, повлияло на несопоставимые коммерческие показатели обеих игр: первая получила 73 балла на Metacritic, а вторая - 92.

По состоянию на 31 декабря Super Mario Bros. Wonder была продана тиражом около 12 миллионов копий по всему миру. На сегодняшний день это самая быстро продаваемая игра, связанная с Супер Марио.

Позже в этом году Sega собирается выпустить еще одну игру про Соника в виде Sonic X Shadow Generations - расширенного ремастера Sonic Generations 2011 года, в который войдет совершенно новая, самостоятельная кампания, посвященная ежику Шэдоу.