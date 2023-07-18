Sega и Sonic Team представили официальную вступительную к 2D-платформеру Sonic Superstars ©

Компании Sega и Sonic Team представили официальную вступительную сцену к предстоящему 2D-платформеру Sonic Superstars, рассказывающую об игровом составе и антагонистах, с которыми предстоит столкнуться знакомым героям.

Sonic Superstars - это совершенно новое 2D-приключение с участием Соника, Тейлза, Наклза и Эми, действие которого происходит на островах Северной Звезды. Среди новых геймплейных возможностей - изумрудные способности при получении изумрудов Хаоса, например, возможность создавать клонов или взбираться на водопады.

Кроме того, заметно улучшилось визуальное оформление, а в качестве антагониста в Sonic Superstars появится снайпер Клык из старых комиксов и видеоигр о Сонике Ежике, таких как Sonic the Hedgehog Triple Trouble.

Классический дизайнер Sonic the Hedgehog Наото Осима (Naoto Oshima) вернулся с новым злодеем. Поклонники также могут ожидать, что "движения, физика и управление будут знакомы и понравятся как новым, так и старым поклонникам". Кроме того, на протяжении всего сюжета будет доступна локальная кооперативная игра для четырех игроков.