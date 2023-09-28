Sonic Superstars будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на Nintendo Switch ©

Для игры, которая опирается на скорость и динамику, как, несомненно, будет делать будущая Sonic Superstars, быстрая и стабильная частота кадров — это не просто бонус, это почти требование. К счастью, было подтверждено, что даже на Nintendo Switch Sonic Superstars не разочарует в этом отношении.

Выступая в недавнем интервью на TGS японскому изданию Den-fami Nico Gamer, Наото Ошима – оригинальный дизайнер персонажей Sonic the Hedgehog и исполнительный вице-президент Arzest, соразработчика Sonic Superstars – рассказал, что предстоящий 2D-платформер будет работать на 60 кадров в секунду на Nintendo Switch.

Ошима не уточнил, будет ли она работать со скоростью 60 кадров в секунду только при игре в консольном режиме или же она будет поддерживать эту же частоту кадров и в портативном режиме. Тем не менее, это, по-видимому, означает, что Sonic Superstars будет нацелена на 60 кадров в секунду и на всех других платформах, поскольку все они работают с гораздо более мощным оборудованием, чем то, что предлагает Switch.

Sonic Superstars выйдет 17 октября на Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.