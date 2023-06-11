Sonic Superstars разрабатывается студией под руководством создателя первых игр серии ©

Новая игра Sega про Соника разработана японской студией Arzest, которой руководит оригинальный создатель талисмана Наото Осима.

Осима, которому приписывают дизайн Соника и художественное оформление самых ранних игр франшизы, вернется в Sonic Superstars для своей первой за 20 лет игры в серии.

Босс Sonic Team Такаси Иидзука сказал в интервью на Summer Game Fest в субботу, что компания изначально планировала снова сотрудничать с разработчиком Кристианом Уайтхедом, режиссером Sonic Mania 2017 года, но планы сорвались.

Тогда Иидзука обратился к Осиме, который работал над оригинальной игрой Sonic the Hedgehog и другими играми 90-х годов, с предложением возглавить следующую 2D-игру со своей командой разработчиков, которая наиболее известна по созданию таких игр, как Hey! Pikmin и Yoshi's New Island.

Разработчики Sonic Mania - Headcannon и Кристиан Уайтхед - не участвуют в проекте, подтвердил Иидзука.

Когда мы делали Sonic Mania и игра была закончена, а Крис ушел, у нас состоялся разговор с Крисом и командой о том, какой должна быть следующая 2D-игра, которую мы делаем. У нас были некоторые концепции и идеи, изложенные между командами, но мы не могли запустить проект. Так что Крис и команда на некоторое время исчезли. Я дружу со многими своими старыми коллегами, и у меня был разговор с господином Осимой о том, что мы должны сделать игру про Соника вместе, и не заинтересуется ли он. Он - оригинальный создатель Sonic the Hedgehog, и поэтому у нас был разговор о том, будет ли его компания Arzest заинтересована в работе над игрой про Соника. Были идеи с Крисом и командой, которые провалились. Sonic Superstars действительно полностью разработана Arzest, но Sonic Team в Японии работает с ними над дизайном и некоторыми другими элементами. Arzest и господин Осима являются 100% разработчиками игры.

Иидзука объяснил, что он чувствует, что может доверять команде Осимы из-за его ценного опыта работы над оригинальными играми Sonic. Осима наиболее известен как создатель дизайна персонажа Соника, но, по словам Иидзумы, мало кто знает, что он также разработал множество уровней.

Господин Осима привнес в игру классический опыт работы с Соником, ведь он работал над Sonic 1 и Sonic CD. У него есть понимание того, как сделать настоящую классическую игру Sonic. Многие думают, что господин Осима просто пришел и придумал, как будет выглядеть Соник, нарисовал персонажа и все. Но он не только рисовал и создавал персонажа, но и занимался дизайном уровней в Sonic 1. Так что у него есть опыт создания игры про Соника, потому что он занимался дизайном уровней для оригинальной игры.

Кроме того, Иидзука сообщил, что композитор Sonic 3 Дзюн Сеноуе будет руководить звуковым сопровождением Superstars.

Когда мы говорим о людях, которые все еще рядом, которые работали над классическими играми про Соника, не так много людей, которые активно создают игры, оставшиеся от той очень маленькой группы. Но есть три человека: я, господин Осима и третий - Дзюн Сеноуэ из Sega, который в свое время сделал музыку для Sonic 3. Он также участвует в разработке Sonic Superstars. Дзюн - музыкальный директор игры, и он действительно сосредоточен на том, чтобы игра звучала как классическая. Но очевидно, что он не сидит без дела и не создает всю эту музыку сам: он работает с внутренними командами Sega над созданием музыки в классическом стиле Sonic, а также сотрудничает с некоторыми внешними командами, такими как Ти Лопес, который помогал в работе над Sonic Mania.

В Sonic Superstars игроки смогут управлять Соником, Тейлзом, Наклзом или Эми Роуз, и впервые в игре про Соника будет реализована поддержка кооперативного режима для четырех игроков.

Игра выйдет осенью 2023 года как в цифровом, так и в физическом виде на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch и PC.