Анонсирована тактическая RPG Sonic Terror от российского игрового журналиста

Состоялся анонс необычной российской тактической ролевой игры Sonic Terror. В этой RPG геймеры попадут в альтернативный 1984-й год, чтобы дать бой космическому паразиту с помощью рок-группы.

Вы – последняя рок-группа в туре по захолустной Республике, захваченной инопланетными похитителями тел. Исследуйте мир, в котором музыка – беспощадное оружие и ключ к спасению человечества, а концерты – пошаговые сражения с глубокой тактической системой.

Разработчики обещают драйвовую тактическую RPG с простором для ролевого отыгрыша. Музыка станет главным оружием геймера, а гибкая прокачка поможет постоянно развивать рок-группу. Геймерам необходимо следить за состоянием артистов, а также за их взаимоотношениями друг с другом.

Гонитесь за вдохновением: красивый закат, старая кассета, драка или поцелуй – и превращайте это в новые заклинания и песни.

Композитором и одним из визионеров игры выступает Петр Сальников — известный российский журналист. Он публиковался в журнале «PC Игры», на портале «Канобу», был редактором Gmbox.ru и основал развлекательный ресурс Disgusting Men.

Также Сальников известен по своему творчеству в игровой индустрии. Журналист озвучил рядового Уильямса из Mafia 2, написал саундтрек для «Mount & Blade: Огнем и мечом», исполнил юморную песню «Я разработчик из Bioware», а также создал звуковые эффекты для «Disciples 3: Орды нежити».

Дата выхода Sonic Terror пока неизвестна. В RPG будет полная русская озвучка. Следить за новостями по игре можно в официальной группе студии Book Burner Games в VK по этой ссылке.