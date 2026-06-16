Космический рок против тишины: Петр Сальников и студия Book Burner Games выкатили обновление для TRPG Sonic Terror

Разработчики музыкальной тактической RPG Sonic Terror из студии Book Burner Games выпустили крупное обновление для своих первых фанатов. Свежий патч призван кардинально преобразить внешний вид игры, превратив научно-фантастические сражения в настоящее шоу. Авторы отмечают, что текущий этап стал важной вехой, когда все безумные элементы игрового процесса наконец сошлись в гармонии.

Главной фишкой апдейта стало внедрение атмосферного концертного освещения, так что уничтожать инопланетян теперь можно под правильный свет софитов. Визуальная составляющая пополнилась сочными спецэффектами для заклинаний и новыми моделями космических монстров. Помимо этого, разработчики переработали звуки и сделали первые уверенные шаги к созданию понятного интерфейса, в котором больше не придется блуждать вслепую.

Игровой процесс Sonic Terror все так же предлагает игрокам поучаствовать в музыкальном замесе против замшелой твари из глубокого космоса. Команда попросила всех оценивших новинку:

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Отдельный привет передали игрокам, ожидающим закрытого альфа-теста. Возможность с двух ног влететь в инопланетный фиолетовый майонез появится уже в течение ближайших нескольких недель. Поэтому всем, кто хочет влетать нужно оставить заявочку на плейтест в стим: