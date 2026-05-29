Бывший топ-менеджер Sega назвал создателя Sonic худшим человеком в индустрии

Бывший вице-президент Sega of America Майк Фишер поделился крайне неприятными воспоминаниями о работе с создателем Sonic the Hedgehog Юдзи Накой. По его словам, разработчик был «самым ужасным человеком», с которым ему когда-либо приходилось работать — не только в игровой индустрии, но и вообще в жизни.

Фишер рассказал, что вернулся в Sega в начале 2000-х и пытался убедить японское руководство обратить внимание на растущую популярность более взрослых игр на западном рынке. Однако Нака якобы агрессивно реагировал на подобные идеи и однажды устроил скандал, обвинив коллегу в желании делать «порно-игры».

Отдельно бывший топ-менеджер вспомнил разработку Billy Hatcher and the Giant Egg. По его словам, Нака был буквально одержим темой яиц и хотел назвать игру Giant Eggs, но американская команда объяснила, что выражение «to lay an egg» в США означает провалиться. В итоге проект получил более привычное название, которым Нака всё равно остался недоволен.

Самой странной историей стало предложение назвать игру Giant Cock, поскольку главный герой носит костюм петуха. Фишер утверждает, что это была серьёзная идея, а не шутка.

При этом он тепло высказался о втором создателе Sonic — Наото Осиме, назвав его одним из самых добрых людей в индустрии. По словам Фишера, между Осимой и Накой долго существовал конфликт из-за авторства идей и вклада в создание Sonic.

В конце интервью Фишер также напомнил о скандале с инсайдерской торговлей, из-за которого Юдзи Нака был признан виновным в 2023 году и получил условный срок вместе с крупным штрафом.