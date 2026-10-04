Энтузиаст выпустил нативный порт Sonic Unleashed для PlayStation 5 на базе статической рекомпиляции

Разработчик Nazky опубликовал проект UnleashedRecomp-Prospero, представляющий собой неофициальный нативный порт экшена Sonic Unleashed для консоли PlayStation 5. В основе модификации лежит наработка команды hedge-dev под названием UnleashedRecomp, которая переводит бинарный код версии для Xbox 360 в исходный код на C++ с помощью методов статической рекомпиляции. Порт функционирует в виде самостоятельного домашнего приложения с идентификатором PPSA99902 на приставках с доступом к запуску неподписанного кода.

Движок игры исполняется напрямую на аппаратных компонентах консоли, задействуя вычислительные ядра процессора AMD Zen 2 и графический ускоритель RDNA 2. Отрисовка графики осуществляется через специализированную сборку открытого драйвера Mesa RADV с интерфейсом Vulkan в разрешении до 4K при 3840 на 2160 точек. На большинстве уровней проект выдает стабильные 60 кадров в секунду, однако в сценах с обилием частиц и большим числом второстепенных персонажей могут возникать кратковременные падения частоты кадров.

Автор реализовал прямое взаимодействие с контроллером DualSense через системные вызовы операционной системы PlayStation 5. Пользователи могут управлять персонажем через стандартные стики и кнопки, а также вращать глобус на карте мира при помощи сенсорной панели геймпада. Звуковой тракт переписан под низкоуровневый интерфейс sceAudioOut с частотой дискретизации 48000 Гц, что исключает задержки вывода аудиопотока и воспроизводит исходный формат XAudio консоли Xbox 360 без передискретизации.

Для запуска игры на платформе потребовалось решить ряд архитектурных задач, связанных с управлением памятью в среде PlayStation 5. Разработчик выделил непрерывную область виртуальной памяти объемом 4 ГБ в пуле прямой памяти системы, задал увеличенный размер стека в 2 МБ для гостевых потоков и устранил фатальные сбои при завершении фоновых процессов. Меню настроек также адаптировали под консольный формат: из интерфейса убрали специфичные для ПК параметры графики и дисплея, а иконки кнопок перевели на стандартную раскладку Sony.

В опубликованной сборке под номером 1.0.3-PS5 присутствует ряд известных технических ограничений. На консоли ощущается небольшая задержка ввода с контроллера, устранить которую разработчику пока не удалось. Кроме того, встроенный перезапуск приложения при смене языка озвучки или субтитров может приводить к зависанию из-за особенностей изоляции процессов в операционной системе, поэтому для применения новых параметров пока требуется закрывать программу вручную.

Для установки фанатского порта пользователям необходима консоль с поддержкой запуска homebrew и оригинальные распакованные файлы официальной версии Sonic Unleashed для Xbox 360 вместе с вышедшими обновлениями и дополнениями. Автор проекта подчеркивает, что репозиторий не содержит защищенных авторским правом материалов компании Sega. В планах разработчика значится исправление проблемы с перезагрузкой, внедрение полноценных системных призов PlayStation 5, а также поддержка тактильной отдачи и адаптивных триггеров геймпада.