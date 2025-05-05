Для Sonic X Shadow Generations вышла русская озвучка от Inter-Voice

Творческое объединение IV выпустило русификатор звука — на этот раз для скоростного платформера 2024 года Shadow Generations. Стоит отметить, что за все 30 лет существования франшизы Sonic The Hedgehog для неё не было создано ни одного официального дубляжа. Всё делается исключительно силами фанатов и для таких же фанатов.

Для установки русификатора рекомендуется скачать и использовать Hedge Mod Manager.

Дублированный трейлер игры:

Демонстрация голосов:

Игрофильм, для тех, у кого не имеется лицензионной копии игры в Steam:

Кратко по сюжету:

В игре Shadow Generations Шэдоу расследует странную активность на космической колонии ARK и обнаруживает, что его старый враг Блэк Дум выжил и планирует использовать аномалии времени для возрождения армии Чёрных Рук. Попав в искажённое измерение White Space, Шэдоу сталкивается с воспоминаниями о Марии и профессоре Джеральде, а также получает новые «Роковые Силы» (Doom Powers), связанные с тёмной энергией. В ходе приключения он сражается с прошлыми противниками (например, Байолиззардом и Метал Оверлордом), а также узнаёт, что усиление его способностей делает сильнее и Блэк Дума.