Доктор Эггман рассказывает о способностях и предыстории Ёжа Шэдоу в новом видео

Компания Sega опубликовала новое видео, посвященное грядущей игре Sonic X Shadow Generations. В ролике доктор Эггман рассказывает о способностях, силах и истории главного героя.

В частности, демонстрируются воздушные ботинки Шэдоу, способности Хаоса, кольца-ограничители, а также история Джеральда Роботника. Самое интересное, что личность Эггмана и его взгляды на некоторые аспекты и события также подчеркиваются.

Sonic X Shadow Generations выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC через Steam и Epic Games Store 25 октября 2024 года.

Игра включает в себя ремастер оригинальной Sonic Generations и новые ремастированные версии 2D- и 3D-этапов с обновленной графикой и бонусным контентом. В новом контенте представлена совершенно новая кампания за Шедоу, в которой особое внимание уделяется его мотивам и прошлому.