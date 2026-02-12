Опять Соник: KiriGiri взломал защиту Denuvo в Sonic X Shadow Generations

Взломщик KiriGiri сообщил о выпуске второго за сегодня взлома защиты Denuvo - на этот раз он взломал платформер Sonic X Shadow Generations.
Это уже вторая взломанная игра о Сонике за сегодня и пятая за последние месяцы - кажется взломщики испытывают особую страсть к франшизе (или к SEGA). На данный момент невзломанной игрой в серии остаётся лишь Sonic Superstars.
Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Игра оставалась невзломанной с осени 2024 года.
Страсть к калу они испытывают, калу, который 100% использует слабую устаревшую защиту.
может им нравится голубой ̶щ̶е̶н̶о̶к̶, то есть ежик ??
ты ведь притворяешься тупеньким, притворяешься ведь?
Все вопросы к пегачу.
они решили отомстить сеге? )
Есть люди которые ещё в Соника не наигрались на сеге?
Опять Соник... это писдец товарищи...
Посмотри на это с оптимистичной позиции: осталась всего одна игра про Соника, так что скоро в любом случае переключатся на что-то другое :) Или исчезнут, но тогда в любом случае нахер таких взломщиков...
Толку от этих взломов если их нет на торрентах. voices38 ауууууу
Их нет на торрентах т.к они не работают из коробки и требуют 5-10 минут единоразовой настройки. Все взломы и дистрибутивы с игрой доступны на кс рин
Так зачем постить, если нету, смысл какой, чтобы нам голову морочить?
моё утверждение продолжает жить.
Да блин Соник на Сеге крутой был давно, теперь он нафиг не нужен.Олдскулам надоел,а их детям там другие интересы.
Любят взломщики ломать игры про Соника)
Да блин не надо постить то что не скачаем сами 😡🤬😵😮💨🙄