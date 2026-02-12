ЧАТ ИГРЫ
Sonic X Shadow Generations 01.11.2011
Экшен, Аркада, Платформер
8.9 449 оценок

Опять Соник: KiriGiri взломал защиту Denuvo в Sonic X Shadow Generations

AceTheKing AceTheKing

Взломщик KiriGiri сообщил о выпуске второго за сегодня взлома защиты Denuvo - на этот раз он взломал платформер Sonic X Shadow Generations.

Это уже вторая взломанная игра о Сонике за сегодня и пятая за последние месяцы - кажется взломщики испытывают особую страсть к франшизе (или к SEGA). На данный момент невзломанной игрой в серии остаётся лишь Sonic Superstars.

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Игра оставалась невзломанной с осени 2024 года.

Комментарии:  19
ratte88
кажется взломщики испытывают особую страсть к франшизе (или к SEGA

Страсть к калу они испытывают, калу, который 100% использует слабую устаревшую защиту.

16
dirty bat

может им нравится голубой ̶щ̶е̶н̶о̶к̶, то есть ежик ??

1
НЕЧТОжества

ты ведь притворяешься тупеньким, притворяешься ведь?

1
ratte88 НЕЧТОжества

Все вопросы к пегачу.

1
TX ZX

они решили отомстить сеге? )

7
agula98

Есть люди которые ещё в Соника не наигрались на сеге?

6
malars0

Опять Соник... это писдец товарищи...

6
Liadis

Посмотри на это с оптимистичной позиции: осталась всего одна игра про Соника, так что скоро в любом случае переключатся на что-то другое :) Или исчезнут, но тогда в любом случае нахер таких взломщиков...

Cherchell

Толку от этих взломов если их нет на торрентах. voices38 ауууууу

3
AceTheKing

Их нет на торрентах т.к они не работают из коробки и требуют 5-10 минут единоразовой настройки. Все взломы и дистрибутивы с игрой доступны на кс рин

4
Беккер5443 AceTheKing

Так зачем постить, если нету, смысл какой, чтобы нам голову морочить?

SkyraX

моё утверждение продолжает жить.

2
AdriftDylan

Да блин Соник на Сеге крутой был давно, теперь он нафиг не нужен.Олдскулам надоел,а их детям там другие интересы.

6363

Любят взломщики ломать игры про Соника)

Беккер5443

Да блин не надо постить то что не скачаем сами 😡🤬😵😮‍💨🙄