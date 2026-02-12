Опять Соник: KiriGiri взломал защиту Denuvo в Sonic X Shadow Generations

Взломщик KiriGiri сообщил о выпуске второго за сегодня взлома защиты Denuvo - на этот раз он взломал платформер Sonic X Shadow Generations.

Это уже вторая взломанная игра о Сонике за сегодня и пятая за последние месяцы - кажется взломщики испытывают особую страсть к франшизе (или к SEGA). На данный момент невзломанной игрой в серии остаётся лишь Sonic Superstars.

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Игра оставалась невзломанной с осени 2024 года.