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Sonic X Shadow Generations 01.11.2011
Аркада, Платформер
8.9 417 оценок

Продажи Sonic x Shadow Generations преодолели 1 млн копий в день релиза

butcher69
Новости

Компания SEGA объявила, что продажи игры Sonic x Shadow Generations превысили миллион копий по всему миру в день релиза, 25 октября.

В этой уникальной коллекции объединены классический Соник, современный Соник и Шэдоу, а игрокам предлагается погрузиться в насыщенный геймплей на культовых 2D- и 3D-уровнях. Игра включает сразу две части — основную, с обновлённой классикой, и сюжетную кампанию, посвящённую темному прошлому Шэдоу, где персонаж демонстрирует ранее не виданные способности.

Всё, что нужно знать о знаменитом антигерое Шэдоу перед его возвращением в Sonic X Shadow Generation

Sonic x Shadow Generations также представляет собой полный ремастер оригинальной Sonic Generations, адаптированный для современных консолей и графических стандартов 2024 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kitsu-NeshKaa

А груди у Руж убрали( Дислайк, отписка и все так далее... :D

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