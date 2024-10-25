Продажи Sonic x Shadow Generations преодолели 1 млн копий в день релиза

Компания SEGA объявила, что продажи игры Sonic x Shadow Generations превысили миллион копий по всему миру в день релиза, 25 октября.

В этой уникальной коллекции объединены классический Соник, современный Соник и Шэдоу, а игрокам предлагается погрузиться в насыщенный геймплей на культовых 2D- и 3D-уровнях. Игра включает сразу две части — основную, с обновлённой классикой, и сюжетную кампанию, посвящённую темному прошлому Шэдоу, где персонаж демонстрирует ранее не виданные способности.

Sonic x Shadow Generations также представляет собой полный ремастер оригинальной Sonic Generations, адаптированный для современных консолей и графических стандартов 2024 года.