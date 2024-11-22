Продажи Sonic X Shadow Generations превысили 1,5 млн копий

Продажи Sonic X Shadow Generations продолжают расти, и официальный канал Sonic the Hedgehog в социальных сетях для Юго-Восточной Азии сообщил, что на сегодняшний день продано более 1,5 млн копий игры.

Новый рубеж наступил всего через месяц после официального запуска Sonic X Shadow Generations, которая уже набрала более миллиона продаж в день релиза. Излишне говорить, что результаты после запуска кажутся солидными.