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Sonic X Shadow Generations 01.11.2011
Аркада, Платформер
8.9 425 оценок

Продажи Sonic X Shadow Generations превысили 1,5 млн копий

monk70
Новости

Продажи Sonic X Shadow Generations продолжают расти, и официальный канал Sonic the Hedgehog в социальных сетях для Юго-Восточной Азии сообщил, что на сегодняшний день продано более 1,5 млн копий игры.

Новый рубеж наступил всего через месяц после официального запуска Sonic X Shadow Generations, которая уже набрала более миллиона продаж в день релиза. Излишне говорить, что результаты после запуска кажутся солидными.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Лучше, чем соник фронтир? // Kapi Toshka

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Беккер5443

Походу благодаря истории Shadows, игра стала популярна.

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