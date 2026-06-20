Sega была готова закрыть Sonic, но фанаты спасли легендарную серию

Легендарная серия Sonic the Hedgehog могла завершиться ещё десять лет назад. Об этом рассказал глава Sonic Team Такаси Иидзука, признавшись, что в середине 2010-х Sega всерьёз рассматривала возможность отказаться от франшизы после череды неудачных релизов.

По словам Иидзуки, руководство компании было недовольно состоянием бренда и поручило ему заняться возрождением Sonic на западном рынке. В противном случае серия могла попросту исчезнуть.

Особенно тяжёлым для франшизы оказался период после выхода Sonic Boom: Rise of Lyric в 2014 году. Игра получила крайне низкие оценки критиков и до сих пор считается одной из самых неудачных в истории серии. Проблем добавили и другие спорные 3D-проекты, которые заметно подорвали репутацию знаменитого синего ежа.

Иидзука отметил, что решающую роль в спасении Sonic сыграли именно поклонники. Несмотря на неудачи, интерес к серии не угас, что позволило Sega продолжить развитие франшизы.

В итоге ставка себя оправдала. За последние годы Sonic вернулся в число самых узнаваемых игровых брендов благодаря успешным играм, фильмам и новым проектам. Сейчас серия переживает один из лучших периодов за долгое время, а в 2026 году отмечает своё 35-летие.