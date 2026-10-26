Sonic X Shadow Generations отметила вторую годовщину с тиражом свыше 3 миллионов копий

Sega объявила, что продажи Sonic X Shadow Generations превысили 3 миллиона копий по всему миру. Новость приурочена примерно ко второй годовщине выхода игры, которая объединила обновлённую классику с полноценной новой историей о Шэдоу.

В основу проекта легла Sonic Generations, однако переиздание не ограничилось улучшением оригинальной кампании за Соника. Главным дополнением стала отдельная сюжетная линия за Шэдоу с уровнями, созданными с нуля. История посвящена его противостоянию собственному прошлому, Пожирателю Времени и Чёрному Думу.

Такой подход позволил Sega предложить поклонникам серии не просто возвращение к знакомой игре, но и новый контент с одним из самых популярных персонажей франшизы. Результат в три миллиона проданных копий подтверждает устойчивый интерес к приключениям синего ежа и его мрачного соперника.

Sonic X Shadow Generations доступна на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch и Switch 2. Полный саундтрек игры можно найти на стриминговых сервисах.