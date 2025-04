Sonic X Shadow Generations станет стартовой игрой для Nintendo Switch 2

Sega официально подтвердила, что ремастер Sonic X Shadow Generations выйдет 5 июня в качестве стартовой игры для Nintendo Switch 2. Это означает, что динамичный платформер с участием двух культовых персонажей — Соника и Шэдоу — будет доступен сразу после запуска консоли по всему миру.

Помимо Sonic X Shadow Generations, Sega готовит ещё два релиза для Switch 2: Puyo Puyo Tetris 25 и Yakuza 0 Director’s Cut. К концу года компанию им составят Two Point Museum и Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

Generations сочетает переработанную классику и новое приключение с Шэдоу в главной роли. В нашей рецензии игра получила оценку 8/10 — за отличную боевую механику, стильный визуал и верное переосмысление оригинала.

Игра также доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.