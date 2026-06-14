Создатель Sonic призвал крупные студии брать пример с инди-разработчиков

Продюсер серии Sonic the Hedgehog и глава Sonic Team Такаси Иидзука считает, что крупным игровым компаниям стоит внимательнее присмотреться к опыту инди-разработчиков. По его мнению, современная AAA-индустрия сталкивается с теми же проблемами, что и Голливуд, где всё чаще побеждают не самые дорогие проекты, а небольшие, но оригинальные работы.

В беседе с GamesRadar+ Иидзука отметил, что создание крупных блокбастеров требует огромных финансовых вложений, большого штата сотрудников и многих лет разработки. Из-за этого издатели вынуждены продавать миллионы копий, чтобы окупить затраты и сохранить устойчивость бизнеса.

«На разработку больших игр уходит огромное количество времени, денег и ресурсов. А после таких инвестиций нужно продать очень много копий, чтобы выжить в индустрии», — объяснил он.

По словам руководителя Sonic Team, именно здесь у независимых студий есть важное преимущество. Небольшие команды способны быстро реализовывать идеи, экспериментировать с механиками и оперативно выпускать новые проекты, не рискуя многомиллионными бюджетами.

Иидзука добавил, что сотрудничество крупных издателей с инди-командами приносит дополнительную пользу, поскольку позволяет почувствовать «энергию маленькой студии» и более гибкий подход к разработке. В качестве примера он привёл Sonic Pico Park — кооперативный спин-офф серии, который создаётся совместно с авторами инди-хита Pico Park.

Продюсер также провёл параллель между игровой индустрией и современным кинематографом. По его мнению, голливудские студии всё чаще вкладывают сотни миллионов долларов в масштабные проекты, тогда как неожиданными хитами становятся более скромные фильмы, созданные небольшими командами.

«Я вижу прямую параллель между тем, что происходит в киноиндустрии, и тем, что сейчас переживает игровой рынок. Маленькие творческие проекты тоже способны стать огромными успехами», — заключил Иидзука.

В последние годы подобный подход действительно набирает популярность: всё больше крупных издателей доверяют развитие известных франшиз независимым студиям, сочетая возможности AAA-индустрии с гибкостью и креативностью инди-разработчиков.