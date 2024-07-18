Трейлер Sonic X Shadow Generations сравнивает уровни оригинала и ремастера

Sonic X Shadow Generations выйдет этой осенью. Сегодня разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий, как выглядят некоторые уровни Шэдоу. Мы видели Space Colony Ark и Radical Highway в обновлённой форме, но теперь мы рассмотрим уровни из Sonic Heroes и Sonic the Hedgehog (2006).

В ремастере заметно улучшенное освещение и текстуры, а также более высокое поле зрения. В некоторых разделах также есть новые углы обзора для более драматичного эффекта. Тем не менее, обновлённые уровни на удивление верны оригиналам, вплоть до орла, сбрасывающего Шэдоу.

Sonic X Shadow Generations выйдет 25 октября для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.