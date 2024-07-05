В Sonic X Shadow Generations, возможно, будет еще один играбельный персонаж

В Sonic X Shadow Generations, судя по всему, появится таинственный четвертый играбельный персонаж, который еще не представлен официально. Об этом сообщает официальный японский сайт игры.

На сайте представлены играбельные персонажи в обеих кампаниях Соника и Шэдоу в грядущем расширенном ремастере. В первой представлены Соник и Классический Соник, а во второй - только Шэдоу, но рядом с его портретом есть пустая панель с надписью "скоро..." (скриншот ниже).

Фанаты предполагают, что в грядущем платформере мы сможем сыграть и за другой вариант ежика Шэдоу. Возможно, это будет классическая версия, похожая на кампанию Соника?

Как скоро мы узнаем, кто этот таинственный персонаж, пока неизвестно, но можно предположить, что Sega поделится этой информацией до выхода игры, учитывая, что она уже была представлена на официальном сайте.

Sonic X Shadow Generations выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC 25 октября.