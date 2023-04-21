Sons of the Forest 23.02.2023
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Для Sons of the Forest вышел четвертый крупный патч

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butcher69
Новости

Endnight Games выпустила четвертый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest. Свежее обновление игры является обширным и предлагает игрокам множество изменений, которые повышают удовольствие от игрового процесса.

В этом патче добавлена новая система поиска бункеров, которые теперь не видны на GPS-трекере в начале игры. Наряду с этим, мы внесли ряд улучшений ИИ, исправили множество ошибок, добавили возможность присваивать имена сохраненным играм и новую экшн-камеру, которая используется для просмотра видеороликов с найденными кадрами. Кроме того, разработчики пообещали вернуть сани для бревен! Она почти готова к выпуску и будет включена в следующий патч.

Патч также содержит множество улучшений и исправлений ошибок, подробности которого вы найдете здесь.

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