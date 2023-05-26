Для Sons of the Forest вышло шестое крупное обновление ©

В леденящем душу симуляторе выживания с открытым миром Sons of the Forest игроки будут перемещаться по кишащему каннибалами острову в поисках пропавшего миллиардера. В патче 06 разработчики включили в игру множество новых функций и улучшений, направленных на улучшение игрового процесса и устранение различных ошибок.

Одной из главных особенностей обновления является добавление такого ресурса, как камень, позволяющего игрокам строить каменные конструкции, такие как камины, стены, балки и колонны. Обновление также вводит режим сложности "трудное выживание", пользовательские чучела и усовершенствованные сани, способные вмещать бревна, камни, камни, палки и кости.

Что касается улучшений, то были внесены разнообразные изменения, от практических до сенсорных. Игроки теперь могут использовать правую кнопку мыши, чтобы вылить содержимое котелка или фляги, а котелок будет немедленно поставлен на огонь, если игрок взаимодействует с огнем, держа котелок в руках. Если костер погаснет, когда на нем готовится пища, содержимое котелка сбросится на воду, хотя если котелок был готов к моменту уничтожения костра, рецепт будет сохранен. Другие улучшения в кулинарии включают дополнительный пользовательский интерфейс для бонусов и рецептов приготовления пищи, упрощенную анимацию экипировки/экипировки для дробовиков, а рыба, попавшая в ловушки, больше не будет гнить.

Для повышения реалистичности и улучшения игрового процесса было сделано несколько звуковых и визуальных улучшений, включая улучшение звука и визуального оформления лавы, добавление звука грома к ударам молнии и введение эффекта постоянного капания воды в пещерах. Новая функция искусственного интеллекта теперь заставляет каннибалов иногда оттаскивать своих раненых товарищей от игрока.

В обновлении также внесена изрядная доля балансировочных корректировок. Например, сон на открытом воздухе теперь будет давать меньше отдыха, чем сон в помещении, а количество отдыха, получаемого игроком, теперь зависит от его текущего рейтинга комфорта, на который могут влиять определенные супы и одежда. В режиме "трудного выживания" игроки найдут меньше еды в ящиках, меньше рыбы и животных, а также более медленное восстановление здоровья и выносливости при замерзании.

В этом патче также исправлены различные ошибки, например, устранены проблемы с тем, что игрок не получал никаких эффектов, выпив последний глоток жидкости из котелка или фляги, исправлена ошибка, из-за которой снаряжение зажигалки веревочным пистолетом выглядело странно, а также исправлена проблема, из-за которой игроки застревали при быстром закрытии сумки для захвата после ее открытия на таких предметах, как склад, костер и Вирджиния.

Что касается звуковых улучшений, было добавлено несколько новых звуков, включая звук ударяющейся крышки кастрюли при кипении, звук опорожнения кастрюли и фляги, а также улучшенный звук для последовательности босса-демона.

Если вы хотите ознакомиться с полным списком изменений в патче, то вы можете найти его здесь.