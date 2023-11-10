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об игре
Sons of the Forest 23.02.2023
8.4 937 оценок

Sons of the Forest получила очередное обновление с исправлениями и улучшениями

butcher69
Новости

Создатели Sons of the Forest регулярно выпускают обновления для своей игры. Последнее из них - под номером 14 - вводит, в частности, новые виды защиты от врагов, более пышную фауну и ряд мелких улучшений.

Справедливости ради стоит отметить, что на этот раз он не вносит в игру значительных изменений. Вместо этого основное внимание уделяется устранению ошибок и добавлению мелких исправлений игрового процесса. Однако это не означает, что в игре не появилось никаких новых возможностей. Вот наиболее важные из них:

  • Добавлены четыре новых типа стрел: зажигательные, ядовитые, взрывные и электрические. Для вашего же блага лучше не играть в Рэмбо с разрывными стрелами рядом с вашей базой;
  • Появилась дополнительная небольшая пещера;
  • В игру добавлены три новых чертежа для ловушек;
  • Появилась возможность построить стеллаж, на котором можно хранить копья;
  • Появилась возможность построить двуспальную кровать;
  • Если вы видите недостаток разнообразия среди каннибалов, не волнуйтесь - в игру вошло еще одно очаровательное существо в виде Игоря;
  • Деревни каннибалов теперь выглядят более разнообразно;
  • Оленей и черепах стало легче встретить после обновления;
  • Брезент теперь реагирует на порывы ветра.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

При входе в игру оказывается, что следующее обновление дебютирует через 20 дней и 16 часов. Таким образом, его следует ожидать 1 декабря.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
NTs_01
Если вы видите недостаток разнообразия среди каннибалов, не волнуйтесь - в игру вошло еще одно очаровательное существо в виде Игоря;
4
WARWAR556

Когда релиз?

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