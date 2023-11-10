Sons of the Forest получила очередное обновление с исправлениями и улучшениями

Создатели Sons of the Forest регулярно выпускают обновления для своей игры. Последнее из них - под номером 14 - вводит, в частности, новые виды защиты от врагов, более пышную фауну и ряд мелких улучшений.
Справедливости ради стоит отметить, что на этот раз он не вносит в игру значительных изменений. Вместо этого основное внимание уделяется устранению ошибок и добавлению мелких исправлений игрового процесса. Однако это не означает, что в игре не появилось никаких новых возможностей. Вот наиболее важные из них:
- Добавлены четыре новых типа стрел: зажигательные, ядовитые, взрывные и электрические. Для вашего же блага лучше не играть в Рэмбо с разрывными стрелами рядом с вашей базой;
- Появилась дополнительная небольшая пещера;
- В игру добавлены три новых чертежа для ловушек;
- Появилась возможность построить стеллаж, на котором можно хранить копья;
- Появилась возможность построить двуспальную кровать;
- Если вы видите недостаток разнообразия среди каннибалов, не волнуйтесь - в игру вошло еще одно очаровательное существо в виде Игоря;
- Деревни каннибалов теперь выглядят более разнообразно;
- Оленей и черепах стало легче встретить после обновления;
- Брезент теперь реагирует на порывы ветра.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
При входе в игру оказывается, что следующее обновление дебютирует через 20 дней и 16 часов. Таким образом, его следует ожидать 1 декабря.
Когда релиз?