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Sons of the Forest 23.02.2023
Экшен, Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица, Открытый мир
8.6 1 531 оценка

Sons of the Forest все еще жива, большое обновление приятно удивило игроков

Procy_on
Новости

Sons of the Forest неожиданно получила крупное обновление с новым контентом. Спустя почти год после выхода версии 1.0 студия Endnight Games удивила поклонников игры новым обновлением. До сих пор команда ограничивалась небольшими патчами и скромными хотфиксами, и даже они перестали выходить в июне 2024 года.

Между тем, новый патч включает в себя не только огромное количество исправлений, но и несколько новых возможностей. Плоты, известные по первой части серии, наконец-то появились в Sons of the Forest, равно как и схема крепостной стены. Помимо этого (и десятков исправлений), обновление добавило поддержку функции записи игры в Steam.

Sons of the Forest "Обновление v53884"

По сути, после нескольких месяцев отсутствия каких-либо важных новостей фанаты даже не надеялись на дальнейшее развитие игры, тем более что разработчики ничего не говорили о планах развития после выхода из раннего доступа.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
RobustDumbo

Почему игра просела по онлайну, ведь она во всем лучше The Forest ?

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Лидер Z

Потому что у большинства людей нету подходящего железа для запуска игры даже на минималках, я же в игру играл с релиза, тогда даже Стим упал помню

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RobustDumbo Лидер Z

Типа в первую играют на 1050ti, во второй надо что то адекватное по железу?

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Nodas Лидер Z

Что ? тоесть хочешь сказать у игроков нет железа 8 летней давности ? 1070 карта и 2600 райзен, это мое железо

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Raees786 RobustDumbo

в первую играть можно и на видяхах похуже 1050 и вот недавно первая часть поставила рекорд 100к+ онлайн да и сюжетно есть те кому не понравилась 2 часть

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Jose Mane

1650 ddr6 спокойно 1080 на ультах

и 2к на низко средних

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