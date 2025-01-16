Sons of the Forest все еще жива, большое обновление приятно удивило игроков

Sons of the Forest неожиданно получила крупное обновление с новым контентом. Спустя почти год после выхода версии 1.0 студия Endnight Games удивила поклонников игры новым обновлением. До сих пор команда ограничивалась небольшими патчами и скромными хотфиксами, и даже они перестали выходить в июне 2024 года.
Между тем, новый патч включает в себя не только огромное количество исправлений, но и несколько новых возможностей. Плоты, известные по первой части серии, наконец-то появились в Sons of the Forest, равно как и схема крепостной стены. Помимо этого (и десятков исправлений), обновление добавило поддержку функции записи игры в Steam.
По сути, после нескольких месяцев отсутствия каких-либо важных новостей фанаты даже не надеялись на дальнейшее развитие игры, тем более что разработчики ничего не говорили о планах развития после выхода из раннего доступа.
Почему игра просела по онлайну, ведь она во всем лучше The Forest ?
Потому что у большинства людей нету подходящего железа для запуска игры даже на минималках, я же в игру играл с релиза, тогда даже Стим упал помню
Типа в первую играют на 1050ti, во второй надо что то адекватное по железу?
Что ? тоесть хочешь сказать у игроков нет железа 8 летней давности ? 1070 карта и 2600 райзен, это мое железо
в первую играть можно и на видяхах похуже 1050 и вот недавно первая часть поставила рекорд 100к+ онлайн да и сюжетно есть те кому не понравилась 2 часть
1650 ddr6 спокойно 1080 на ультах
и 2к на низко средних