Sons of the Forest все еще жива, большое обновление приятно удивило игроков

Sons of the Forest неожиданно получила крупное обновление с новым контентом. Спустя почти год после выхода версии 1.0 студия Endnight Games удивила поклонников игры новым обновлением. До сих пор команда ограничивалась небольшими патчами и скромными хотфиксами, и даже они перестали выходить в июне 2024 года.

Между тем, новый патч включает в себя не только огромное количество исправлений, но и несколько новых возможностей. Плоты, известные по первой части серии, наконец-то появились в Sons of the Forest, равно как и схема крепостной стены. Помимо этого (и десятков исправлений), обновление добавило поддержку функции записи игры в Steam.

По сути, после нескольких месяцев отсутствия каких-либо важных новостей фанаты даже не надеялись на дальнейшее развитие игры, тем более что разработчики ничего не говорили о планах развития после выхода из раннего доступа.