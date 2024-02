Sons of the Forest выйдет из раннего доступа 22 февраля

Разработчики из Endnight Games только что объявили, что Sons of the Forest покинет ранний доступ и выйдет на ПК в Steam 22 февраля. В преддверии релиза, студия выустила видеоролик, демонстрирующий некоторые из новых геймплейных, сюжетных и контентных особенностей, запланированных для выживача.



Одним из многочисленных сюрпризов, запланированных для исследователей жестокого открытого мира сиквела The Forest, станет появление Шона Эшмора: канадский актер, известный по роли Человека-льда в "Людях Икс", подарит свой голос персонажу Тимми, который в версии 1.0 обретет большую глубину в рамках сюжета.

Мы также увидим множество новых элементов, начиная от добавления нового снаряжения и заканчивая возможностью создавать дополнительные инструменты и модульные конструкции для создания лагерей и укреплений. И все это на фоне постоянно меняющейся захватывающей одиссеи с нашествиями мутантов-каннибалов, непредвиденными погодными явлениями и необходимостью выживать в безжалостной дикой природе.