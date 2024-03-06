К игре Sons of Valhalla вышел официальный трейлер с датой выхода

В этой игре вам необходимо взять под своё управление викинга, у которого произошла трагедия — его возлюбленная была похищена, а дом сожжён. Это злодеяние совершил один ярл, который после всего случившегося сбежал в Англию.

Теперь наш герой должен отправиться в незнакомые земли, где ему предстоит строить крепости, осаждать вражеские укрепления, собирать воинов и участвовать в битвах.