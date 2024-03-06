К игре Sons of Valhalla вышел официальный трейлер с датой выхода

Sons of Valhalla сочетает в себе бои типа сайд-скроллер и стратегию строительства базы в красивом пиксельном мире эпохи викингов . Вы играете за Торальда Олафсона , воина , стремящегося разыскать ярла , который сжег его дом , украл его возлюбленную и сбежал в далекую Англию.
В незнакомых землях в одиночку не победить. Нужны хирд и крепость, откуда вы сможете начать вести поиски и завоевания. Постройте крепость и укрепляйте ее, добывая ресурсы. Лично ведите воинов в бой, чтобы сразиться с врагами и взять в осаду их поселения.
Запланированная дата выхода Sons of Valhalla , 5 апреля 2024 года для ПК .