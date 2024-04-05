Sons of Valhalla, динамичная игра, сочетающая экшн и строительство баз в эпоху викингов, вышла на ПК

Hooded Horse сообщила, что гибрид экшена и строительства баз Sons of Valhalla от Pixel Chest стала доступен для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store. Отправьтесь в опасное путешествие по Англии, пытаясь вернуть то, что было потеряно.
Sons of Valhalla сочетает в себе сражения с боковой прокруткой и стратегию строительства баз в прекрасном мире эпохи викингов в пиксельной графике. Игроки принимают облик Торальда Олавсона, воина, одержимого поисками ярла, который сжег его дом и похитил его возлюбленную. При поддержке самого Одина игроки должны строить крепости, собирать ресурсы и осаждать вражеские крепости, бросая вызов ключевым лидерам в единоборстве, завоевывая себе путь через Англию.
Игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, тайский, корейский и японский.