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Sons of Valhalla 05.04.2024
Экшен, Стратегия, Другой симулятор, Строительство
6.8 18 оценок

Sons of Valhalla, динамичная игра, сочетающая экшн и строительство баз в эпоху викингов, вышла на ПК

monk70
Новости

Hooded Horse сообщила, что гибрид экшена и строительства баз Sons of Valhalla от Pixel Chest стала доступен для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store. Отправьтесь в опасное путешествие по Англии, пытаясь вернуть то, что было потеряно.

Sons of Valhalla сочетает в себе сражения с боковой прокруткой и стратегию строительства баз в прекрасном мире эпохи викингов в пиксельной графике. Игроки принимают облик Торальда Олавсона, воина, одержимого поисками ярла, который сжег его дом и похитил его возлюбленную. При поддержке самого Одина игроки должны строить крепости, собирать ресурсы и осаждать вражеские крепости, бросая вызов ключевым лидерам в единоборстве, завоевывая себе путь через Англию.

Игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, тайский, корейский и японский.

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