Стратегический ролевой экшен про викингов Sons of Valhalla не выйдет в этом году ©

Sons of Valhalla, стратегический ролевой экшен про викингов от разработчика Pixel Chest и издателя Hooded Horse, больше не выйдет в этом году. Судя по новому трейлеру, игра выйдет в 2024 году, но конкретная дата релиза пока не подтверждена.

Sons of Valhalla будет доступна на ПК через GOG, Steam и Epic Games Store.

Удивительно, что официального объяснения задержки на данный момент нет. Обычно разработчики и издатели упоминают о какой-то конкретной проблеме в специальном сообщении.

Остается только предполагать, что Sons of Valhalla, скорее всего, просто нуждалась в доработке, что является наиболее распространенной причиной задержки. В конце концов, на странице Steam упоминается, что игра создается вручную, и это, безусловно, проявляется в художественном оформлении.