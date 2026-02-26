Трейлер: Страшная SONYA ждет вас в психиатрической лечебнице...

Любители инди-хорроров, обращаем ваше внимание на еще один любопытный будущий проект. Да еще и от отечественного разработчика!
Завязка визуальной новеллы Sonya описывается так:
Вы просыпаетесь в старой психиатрической лечебнице с абсолютной потерей памяти. Стены этого места хранят невысказанные тайны, его обитатели — циничный персонал и пациенты, поглощенные собственными маниями, — видят в вас лишь пешку в своих играх. Ваше сознание становится полем битвы, где голос разума борется с шепотом паранойи.
Нам предстоит исследовать жутковатую психушку, общаться с ее пациентами и отыгрывать предпочтительную роль — "волевого лидера", "проницательного сыщика", "ловкого скрытника" или "льстивого манипулятора". Ну и, в конце концов, выяснить, о какой Соне идет речь в заголовке.
В Steam уже доступна для скачивания демо-версия, а релиз полной ожидается в 2026 году.
а какого именно отечества разраб? судя по скринам явно не Руси-Матушки
Вроде разраб скрeпный.
Потому что ориентир на англоязычную аудиторию, а не на критикующих кремлеб0тов