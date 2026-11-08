Крики вместо оружия и взрывающиеся какашки - безумная Sooooooooooo: Strike, Scream, Run! получила дату выхода

Студия Humita Games представила новый трейлер Sooooooooooo: Strike, Scream, Run! — хаотичной многопользовательской игры, в которой главным оружием становится собственный голос. Разработчики объявили, что проект выйдет на PC уже 4 декабря 2026 года.

Главная особенность игры заключается в использовании микрофона: игрокам предстоит буквально кричать, чтобы взаимодействовать с происходящим на экране и расправляться с соперниками. При этом обычными криками дело не ограничится — в ход пойдут разнообразные безумные усиления и способы отправить друзей в полёт.

Матчи обещают превратиться в настоящий хаос. Участникам придётся переживать землетрясения, уклоняться от взрывов экскрементов противников и всеми силами стараться остаться в игре.

Sooooooooooo: Strike, Scream, Run! позволит создавать публичные и закрытые комнаты, настраивать параметры матчей и общаться с другими участниками через встроенный голосовой чат.

Судя по трейлеру, разработчики делают ставку на шумные компании, абсурдный юмор и совершенно непредсказуемые противостояния.