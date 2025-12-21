ЧАТ ИГРЫ
Sorry We're Closed 14.11.2024
Экшен, Ужасы, Инди, Ретро
4.5 18 оценок

В Epic Games Store началась бесплатная раздача хоррора на выживание Sorry We're Closed

2BLaraSex 2BLaraSex

Очередной день - очередной подарок от Epic Games. В рамках ежегодной рождественской акции магазин Epic Games Store начал раздачу уже пятой по счету бесплатной игры. На этот раз игроки могут бесплатно добавить к себе в библиотеку инди-хоррор на выживание с необычной стилистикой Sorry We're Closed. У игры 98% положительных отзывов в Steam.

Акция традиционно продлится 24 часа и завтра, 22 декабря в 19:00 по Московскому времени, ее заменит следующий тайтл. Чтобы получить Sorry We're Closed, нужно перейти на страницу игры в магазине Epic Games и нажать кнопку "Получить". Игра недоступна в России, поэтому придется использовать аккаунт другой страны.

Sorry We're Closed - необычная игра в жанре хоррора на выживание с классической фиксированной камерой и аркадными боями. Откройте третий глаз Мишель, чтобы исследовать междумирье, раскрыть тайны и решить головоломки в истории о противостоянии ангелов и демонов.

35
29
Комментарии:  29
Neko-Aheron

Мерзость какая-то

13
ant 36436
8
Giggity

А что не так?

5
Giggity

А понял , не аниме вот ты и бесишься 🤣

7
Денис Сидоров 5

Какой нынче потребитель такие и хорроры для него делают))))

9
Janekste

Визуал персонажей отвратителен. В такое даже за зарплату играть не захочешь. А уж бесплатно оно и подавно не надо. Не люблю игры с НЕ красивыми персонажами. Точка.

7
Suveren85

Ну и .овнище! Вот у этого 98% положительных отзывов?

5
gliga142

и ща лютые анимешники такие -

1
maximus388

Занятно, ведь именно эта игра на The Indie Game Awards, после дисквала Клейр Обскюр, взяла награду за "Лучший дебют".
Кто там вчера сильно радовался, разбирайте скорее, здесь точно нет использования генеративного ИИ. Все натуральное, без консервантов.

5
thepost

Ну и кому нужен этот мусор?

4
jax baron

это рофл что ли?

3
Alex Row

Луддиты, в этой игре не обнаружены наработки ИИ- так что она заслуженно получила "дебют года", скинув с пъедестала богомерзких нейронщиков Экспедицию 33. Наслаждайтесь)

3
ltn9

а говорили RDR2 будет XD

1
Night Driving Avenger

По ходу недоступно для ру региона, что странно, в ру Стиме она продается

1
kotasha

Не пофиг ? У меня кз регион я этот калл брать не буду.

1
