В Epic Games Store началась бесплатная раздача хоррора на выживание Sorry We're Closed

Очередной день - очередной подарок от Epic Games. В рамках ежегодной рождественской акции магазин Epic Games Store начал раздачу уже пятой по счету бесплатной игры. На этот раз игроки могут бесплатно добавить к себе в библиотеку инди-хоррор на выживание с необычной стилистикой Sorry We're Closed. У игры 98% положительных отзывов в Steam.

Акция традиционно продлится 24 часа и завтра, 22 декабря в 19:00 по Московскому времени, ее заменит следующий тайтл. Чтобы получить Sorry We're Closed, нужно перейти на страницу игры в магазине Epic Games и нажать кнопку "Получить". Игра недоступна в России, поэтому придется использовать аккаунт другой страны.

Sorry We're Closed - необычная игра в жанре хоррора на выживание с классической фиксированной камерой и аркадными боями. Откройте третий глаз Мишель, чтобы исследовать междумирье, раскрыть тайны и решить головоломки в истории о противостоянии ангелов и демонов.