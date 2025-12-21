В Epic Games Store началась бесплатная раздача хоррора на выживание Sorry We're Closed

Очередной день - очередной подарок от Epic Games. В рамках ежегодной рождественской акции магазин Epic Games Store начал раздачу уже пятой по счету бесплатной игры. На этот раз игроки могут бесплатно добавить к себе в библиотеку инди-хоррор на выживание с необычной стилистикой Sorry We're Closed. У игры 98% положительных отзывов в Steam.
Акция традиционно продлится 24 часа и завтра, 22 декабря в 19:00 по Московскому времени, ее заменит следующий тайтл. Чтобы получить Sorry We're Closed, нужно перейти на страницу игры в магазине Epic Games и нажать кнопку "Получить". Игра недоступна в России, поэтому придется использовать аккаунт другой страны.
Sorry We're Closed - необычная игра в жанре хоррора на выживание с классической фиксированной камерой и аркадными боями. Откройте третий глаз Мишель, чтобы исследовать междумирье, раскрыть тайны и решить головоломки в истории о противостоянии ангелов и демонов.
Мерзость какая-то
А что не так?
А понял , не аниме вот ты и бесишься 🤣
Какой нынче потребитель такие и хорроры для него делают))))
Визуал персонажей отвратителен. В такое даже за зарплату играть не захочешь. А уж бесплатно оно и подавно не надо. Не люблю игры с НЕ красивыми персонажами. Точка.
Ну и .овнище! Вот у этого 98% положительных отзывов?
и ща лютые анимешники такие -
Занятно, ведь именно эта игра на The Indie Game Awards, после дисквала Клейр Обскюр, взяла награду за "Лучший дебют".
Кто там вчера сильно радовался, разбирайте скорее, здесь точно нет использования генеративного ИИ. Все натуральное, без консервантов.
Ну и кому нужен этот мусор?
это рофл что ли?
Луддиты, в этой игре не обнаружены наработки ИИ- так что она заслуженно получила "дебют года", скинув с пъедестала богомерзких нейронщиков Экспедицию 33. Наслаждайтесь)
а говорили RDR2 будет XD
По ходу недоступно для ру региона, что странно, в ру Стиме она продается
Не пофиг ? У меня кз регион я этот калл брать не буду.