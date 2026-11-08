4800 милых существ и сотни террариумов - уютная головоломка Sort the Creatures получила дату выхода

Студия Orbital Fox Games представила новый трейлер Sort the Creatures — расслабляющей головоломки, в которой игрокам предстоит сортировать тысячи очаровательных существ. Разработчики объявили, что игра выйдет в Steam уже 12 ноября 2026 года.

В Sort the Creatures необходимо собирать маленьких анимированных созданий и распределять их по подходящим террариумам. Постепенно коллекция будет пополняться, превращаясь в красочный мир с множеством необычных обитателей.

Всего разработчики подготовили 4800 существ, которых предстоит рассортировать. Игра делает ставку на простой и медитативный процесс, приятную анимацию и удовольствие от наведения порядка.

В свежем трейлере авторы продемонстрировали разнообразие созданий, яркое оформление террариумов и сам процесс сортировки.