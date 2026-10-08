The Soul предложит разговаривать с нечистью своим голосом - новый трейлер раскрыл необычную механику игры

Разработчики The Soul представили новый трейлер приключенческого экшена от третьего лица и рассказали подробнее о концепции проекта. Игра находится в активной разработке для PC и предложит игрокам не просто охотиться на вампиров, демонов и другую нечисть, но и самостоятельно произносить реплики главного героя во время диалогов.

Действие The Soul разворачивается в параллельном мире, где сверхъестественные существа скрываются среди людей. На протяжении столетий их выслеживают Стражи — охотники, способные распознавать и уничтожать монстров. Главный герой Макс Соул является одним из них и привык воспринимать каждое задание одинаково: найти чудовище и убить его.

Однако разработчики хотят поставить под сомнение привычное разделение на добро и зло. История будет постепенно раскрывать характер Макса и заставлять игрока задуматься о том, кто в действительности является чудовищем. На концепцию проекта повлиял сериал «Сверхъестественное», а главной идейной основой стала книга «Путешествие души».

Одной из главных особенностей The Soul станут голосовые диалоги. Вместо выбора готовой реплики игрок сможет произнести её самостоятельно в микрофон, после чего Макс повторит сказанное. Разработчики называют эту систему экспериментом, призванным сократить дистанцию между игроком и персонажем.

Необычная механика дополнит расследования. Перед сражением необходимо определить, с каким существом столкнулся герой и выяснить его слабости. Ошибка при расследовании может привести к серьёзным последствиям, поэтому бездумно уничтожать каждого подозрительного персонажа не получится.

Сюжет также будет нелинейным, а решения игрока повлияют на его дальнейшее развитие. Авторы делают ставку на серую мораль и ситуации, в которых граница между человеком и чудовищем оказывается далеко не очевидной.

The Soul уже доступна для добавления в список желаемого в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена.