Хакер KIRIGIRI взломал Soul Hackers 2 с помощью гипервизора - пока для процессоров AMD

Еще один хакер с ником KIRIGIRI, не без помощи уже известного 0xZeOn, приступил ко взлому видеоигр с анти-пиратской защитой Denuvo. Его работой стал взлом с помощью гипервизора JRPG от компании Atlus под названием Soul Hackers 2. В данный момент он выпустил бета-версию кряка, которая работает на процессорах AMD, но, как и с Black Myth Wukong, вскоре должна выйти и версия под Intel.
Soul Hackers 2 - это научно-фантастическая японская ролевая игра в стиле киберпанк от Atlus, рассказывающая о попытке предотвратить конец света. Игрок управляет Ринго, агентом разумной сущности Aion, которая объединяется с демонологами, чтобы остановить войну между фракциями Ятагарасу и Призрачное общество. Игра предлагает пошаговые бои, мрачную атмосферу и исследование футуристической Японии.
Скоро будем выбирать, кто лучший хакер.
То нет ни кого, то сразу 3 уже.
Ну я не против, красавчик.
это походу такой фетиш у всех хацкеров - изначально взламывать всякий ноунейм шлак
Тут кто-то правильно сказал, старьё взломает, покажет себя - хорошую должность дадут, а за новую игру накажут больно в п..., за # посадют
Очередная п@раша повержена, так и до игр доберутся
После взлома Персоны 5, кому вообще сдалась эта халтура? Все жду когда Тотал вар ваху 3 взломают.
Снегири не гири на зеоне. XD
Всё пошла моча по трубам, ща все будут на прогиб кидать эту вонючую roвнуво, только гипервизор и в правду помойная система, не надёжная и вся багованная, так что пока что радует только хацкер "Voices38"
А это че у нас за послабления для взолома? ))) Ну и отлично!!! Начали просто всякие шараги закрываться ,которые спонсировали денувку и антипиратство? )))