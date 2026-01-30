Хакер KIRIGIRI взломал Soul Hackers 2 с помощью гипервизора - пока для процессоров AMD

Еще один хакер с ником KIRIGIRI, не без помощи уже известного 0xZeOn, приступил ко взлому видеоигр с анти-пиратской защитой Denuvo. Его работой стал взлом с помощью гипервизора JRPG от компании Atlus под названием Soul Hackers 2. В данный момент он выпустил бета-версию кряка, которая работает на процессорах AMD, но, как и с Black Myth Wukong, вскоре должна выйти и версия под Intel.

Soul Hackers 2 - это научно-фантастическая японская ролевая игра в стиле киберпанк от Atlus, рассказывающая о попытке предотвратить конец света. Игрок управляет Ринго, агентом разумной сущности Aion, которая объединяется с демонологами, чтобы остановить войну между фракциями Ятагарасу и Призрачное общество. Игра предлагает пошаговые бои, мрачную атмосферу и исследование футуристической Японии.