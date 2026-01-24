Вышел текстовый русификатор для Soul Hackers 2

Пользователь RikuKH3 выпустил русификатор для ролевой игры Soul Hackers 2. Это позволяет русскоязычным игрокам, не владеющим английским или японским, полностью погрузиться в атмосферу и нарратив проекта.

Soul Hackers 2 является JRPG, разработанная компанией Atlus. Это продолжение игры 1997 года, действие которого разворачивается в киберпанк-мире, где технологии пересекаются с оккультизмом.

Игрок возглавляет отряд агентов, расследующих серию сверхъестественных инцидентов. Геймплей сочетает пошаговые сражения с демонами, исследование подземелий и глубокую систему прокачки персонажей.