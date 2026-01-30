Вышло первое обновление взлома Soul Hackers 2 от KIRIGIRI, но всё ещё без поддержки процессоров Intel

Спустя почти 24 часа, кракер KIRIGIRI сообщил, что выпустил вторую версию бета кряка для процессоров AMD на основе гипервизора для всё той же игры Soul Hackers 2. Основная задача - убедиться в устранении проблем с запуском игры у некоторых пользователей на базе процессоров AMD.Источник:Reddit

Теперь остаётся только ждать, что в будущих обновлениях кряка появится полноценная поддержка процессоров от Intel. В таком случае игра станет доступна для заметно большего числа игроков.