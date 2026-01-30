Вышло первое обновление взлома Soul Hackers 2 от KIRIGIRI, но всё ещё без поддержки процессоров Intel

Спустя почти 24 часа, кракер KIRIGIRI сообщил, что выпустил вторую версию бета кряка для процессоров AMD на основе гипервизора для всё той же игры Soul Hackers 2. Основная задача - убедиться в устранении проблем с запуском игры у некоторых пользователей на базе процессоров AMD.Источник:Reddit
Теперь остаётся только ждать, что в будущих обновлениях кряка появится полноценная поддержка процессоров от Intel. В таком случае игра станет доступна для заметно большего числа игроков.
А чё раньше через гипервизор никто не ломал? Раз через него так быстро взломы удаются
так это не полноценные взломы еще, они все еще в бетах, и не у всех работают. Ломают новички.
Обычно старые бывалые хакеры не хотят сидеть доделывать кряки по 300 раз. Они делали один- два раза (кряк фикс), но чтоб его на годы хватало и на разные ОС.
А гипервизор будет работать намного меньше, тк он более ограничен. И у него установка сложнее, не все захотят отключать Secure boot в Биос, ибо без него не будут работать другие лиц онлайн игры, тк он нужен для проверки античитов.
Плюс может раньше не было этой подходящей версии гипервизора, на которой сейчас это стало работать
че они взламывают херню всякую.взломайте длс к резику 4 и стиллар блейд
щас ломаются игры 2022 года, тк гипервизор пока протестирован на этой версии защиты и она по сути тут одинаковая. (они копируют метод у MKDEV и просто дорабатываеют его под игру)
То что ты хочешь сильно новее, там видать пока еще не заставили работать, версия защиты новее
самое интересное перед взломами на кс рине - появляются чистые файла (конечно ломается рандомно) но чё то все игры проктически у них на руках
Кстати, уже вышло обновление и на Интел