Soul Hackers 2 26.08.2022
Адвенчура, Ролевая, Аниме
5.9 59 оценок

Вышло первое обновление взлома Soul Hackers 2 от KIRIGIRI, но всё ещё без поддержки процессоров Intel

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Спустя почти 24 часа, кракер KIRIGIRI сообщил, что выпустил вторую версию бета кряка для процессоров AMD на основе гипервизора для всё той же игры Soul Hackers 2. Основная задача - убедиться в устранении проблем с запуском игры у некоторых пользователей на базе процессоров AMD.Источник:Reddit

Теперь остаётся только ждать, что в будущих обновлениях кряка появится полноценная поддержка процессоров от Intel. В таком случае игра станет доступна для заметно большего числа игроков.

agula98

А чё раньше через гипервизор никто не ломал? Раз через него так быстро взломы удаются

4
RavenW89

так это не полноценные взломы еще, они все еще в бетах, и не у всех работают. Ломают новички.
Обычно старые бывалые хакеры не хотят сидеть доделывать кряки по 300 раз. Они делали один- два раза (кряк фикс), но чтоб его на годы хватало и на разные ОС.
А гипервизор будет работать намного меньше, тк он более ограничен. И у него установка сложнее, не все захотят отключать Secure boot в Биос, ибо без него не будут работать другие лиц онлайн игры, тк он нужен для проверки античитов.

Плюс может раньше не было этой подходящей версии гипервизора, на которой сейчас это стало работать

ДаДжи

че они взламывают херню всякую.взломайте длс к резику 4 и стиллар блейд

2
RavenW89

щас ломаются игры 2022 года, тк гипервизор пока протестирован на этой версии защиты и она по сути тут одинаковая. (они копируют метод у MKDEV и просто дорабатываеют его под игру)
То что ты хочешь сильно новее, там видать пока еще не заставили работать, версия защиты новее

jax baron

самое интересное перед взломами на кс рине - появляются чистые файла (конечно ломается рандомно) но чё то все игры проктически у них на руках

RavenW89

Кстати, уже вышло обновление и на Интел