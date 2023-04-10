Темнофэнтезийный рогалик Soul Survivors появится в раннем доступе 3 мая ©

Soul Survivors, rogelite в жанре темного фэнтези от разработчика и издателя Stingbot Games, готовится выйти на ПК в раннем доступе Steam в среду, 3 мая.

Сразитесь с тысячами противников в основанной на навыках игре на выживание во времени, в которой roguelike-прохождение сочетается со сложными боями и мета-игрой. Выберите одного из двух игровых героев для запуска в раннем доступе, всего шесть запланированных на этапе разработки, и продвигайтесь по двум уникальным темным фэнтезийным средам, изобилующим множеством монстров и грозных боссов, подстерегающих вас. Отправляйтесь в бой в роли Богатыря, отважного рыцаря, чья тяжелая броня и атаки ближнего боя могут с огромной силой рассекать мобов. Или оживляйте трупы, играя за Некроманта, чтобы создать огромную армию, подпитываемую темными искусствами.

Зарабатывайте опыт, побеждая врагов, чтобы разблокировать мощные способности, кардинально изменяющие набор навыков каждого персонажа. Улучшите автоатаки, чтобы добавить разрушительные эффекты, такие как Клинок мясника над головой, и потратьте с трудом заработанное золото, чтобы разблокировать постоянные улучшения талантов, такие как Похититель душ некроманта, который дает питомцам возможность собирать души. Освойте множество билдов персонажей благодаря разнообразному стилю игры каждого класса и создайте идеальную машину для убийств.

Исследуйте опасные места, такие как призрачный липовый лес, разрушенное пастбище, наполненное беспокойными духами и испорченной флорой, пока враги мчатся, чтобы уничтожить героев. Сражайтесь с редкими специфическими врагами, получая награды, меняющие уровень, и прочесывайте окружение в поисках жертвенных алтарей, где отважные воины могут обменивать здоровье на улучшения способностей. Продержитесь достаточно долго на каждом этапе, чтобы бросить вызов местным боссам, таким как неповоротливый голем из плоти и канцлер Аутлаик, массивный скелет, скрывающийся глубоко под разрушенным замком. Каждый этап бесконечен, и если игроку удастся победить всех боссов, он войдет в Проклятый режим, в котором начинается серьезная задача выживания.

Soul Survivors сочетает в себе головокружительный темп игр на выживание во времени с основанными на навыках системами хардкорных ролевых игр и игр, подобных Souls, чтобы создать полезный и увлекательный опыт, основанный на повторяющихся сессиях.