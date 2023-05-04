Soul Survivors 03.05.2023
4.3 4 оценки

Темный фэнтезийный рогалик Soul Survivors вышел для ПК в раннем доступе Steam

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monk70
Новости

Издатель и разработчик инди-игр из Эльдорадо-Хиллз (Калифорния, США) Stingbot Games объявили, что их игра-roguelite Soul Survivors в жанре темного фэнтези вышла для ПК в раннем доступе Steam.

Soul Survivors — игра, сочетающая игровой процесс в стиле ретро с механикой, основанной на навыках, и элементами roguelite в сеттинге темного фэнтези. В игре есть шесть разных персонажей, каждый со своими уникальными способностями и стилями игры, а два персонажа доступны при первом запуске в раннем доступе.

Действие игры разворачивается в четырех разных землях, две из которых доступны при запуске, каждая со своими уникальными опасностями, врагами и боссами. Soul Survivors побуждает игроков изучать своих врагов и развивать свои навыки, предоставляя новую механику и специализированную систему героев.

Особенности:

  • Классическая ретро-игра на выживание с элементами темного фэнтези.
  • Геймплей, основанный на навыках, сочетается с элементами roguelite и механикой, уникальной для этого жанра.
  • 6 уникальных воскресших героев (2 доступны при запуске) со специальной игровой механикой и совершенно уникальными способностями и мета-прогрессом.
  • Уникальные архетипы врагов, захватывающие дизайны боссов, свежие механики и специализированная система героев.
  • Разблокируйте и исследуйте 2 разные земли, всего 4 запланированных, когда игра будет завершена.
  • В каждой земле есть свои уникальные боссы, архетипы врагов и опасности окружающей среды.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Screamerus

Не надоело клепать одно и тоже ещё и пиксельные?)

-1
AkiSora

Ну все всё знают выстрелила одна игра и сразу к ней будут клепать 50тысяч клонов в желании урвать кусок пирога..

алсо видел не пиксельный клон, а с мультяшной графикой приятной на вид очень даже но название увы не вспомню

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