Темный фэнтезийный рогалик Soul Survivors вышел для ПК в раннем доступе Steam ©

Издатель и разработчик инди-игр из Эльдорадо-Хиллз (Калифорния, США) Stingbot Games объявили, что их игра-roguelite Soul Survivors в жанре темного фэнтези вышла для ПК в раннем доступе Steam.

Soul Survivors — игра, сочетающая игровой процесс в стиле ретро с механикой, основанной на навыках, и элементами roguelite в сеттинге темного фэнтези. В игре есть шесть разных персонажей, каждый со своими уникальными способностями и стилями игры, а два персонажа доступны при первом запуске в раннем доступе.

Действие игры разворачивается в четырех разных землях, две из которых доступны при запуске, каждая со своими уникальными опасностями, врагами и боссами. Soul Survivors побуждает игроков изучать своих врагов и развивать свои навыки, предоставляя новую механику и специализированную систему героев.

Особенности: