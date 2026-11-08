SoulCalibur с Dreamcast перенесли на ПК без эмулятора - Voldorium поддерживает 4K, онлайн-бои и кроссплей Windows/Linux

Энтузиаст под ником enrique363 представил Voldorium — неофициальный нативный ПК-порт культового файтинга SoulCalibur, выпущенного на Sega Dreamcast в 1999 году. Проект использует технологию статической рекомпиляции, позволяющую запускать оригинальную игру на современных компьютерах без традиционного эмулятора. Порт доступен для Windows и Linux.

В основе Voldorium лежит преобразование машинного кода процессора Hitachi SH-4 в язык C с последующей компиляцией для современных систем. За графику, звук, управление и виртуальные карты памяти отвечает специальная среда исполнения. Такой подход позволяет сохранить оригинальную игровую логику SoulCalibur.

Проект поддерживает разрешение до 4K, настоящее соотношение сторон 16:9 без растягивания изображения, сглаживание MSAA и вертикальную синхронизацию. При этом интерфейс и меню сохраняют исходные пропорции. Также предусмотрены графические настройки и ускоренная загрузка.

Одной из главных особенностей стал полноценный сетевой режим Online Versus с поиском соперников и технологией GGPO rollback netcode, снижающей влияние сетевых задержек. Поддерживаются прямые подключения, резервное соединение через сервер и кроссплей между Windows и Linux.

В Voldorium доступны все основные режимы оригинальной игры, включая Arcade, Versus, Team Battle, Time Attack, Survival, Mission Battle, Museum и Art Gallery. Реализована поддержка клавиатуры, геймпадов и сохранений через виртуальную карту памяти.

Актуальная версия Voldorium 1.1.3 вышла 31 октября 2026 года. Обновление исправило проблему с определением разрешения при использовании масштабирования Windows. Ранее разработчик добавил поддержку Linux и кроссплей. Порт также предусматривает запуск на Steam Deck, хотя тестирование на устройстве пока не проводилось.

Для работы необходим собственный образ американской версии SoulCalibur для Dreamcast (T-1401N, V1.000) в формате GDI. При первом запуске Voldorium автоматически загружает необходимые инструменты, преобразует машинный код и компилирует игровой модуль. Файлы оригинальной игры в комплект не входят.