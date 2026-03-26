Айви Валентайн из SoulCalibur VI пополнит линейку премиальных статуй от Prime 1 Studio

Prime 1 Studio представила премиальную статую Айви Валентайн из SoulCalibur VI в масштабе 1/4, которая пополнит престижную серию Real Elite Masterline. Героиня, известная под прозвищем «Twisting Blade of Solitude» (Терзающий Клинок Одиночества), запечатлена в элегантной и динамичной позе с её каноничным оружием — мечом-кнутом Ivy Blade.

Основание статуи вдохновлено ареной «Shrine of Eurydice: Cloud Sanctuary» — одной из самых знаковых локаций серии, которая идеально передает атмосферу игры. Благодаря набору сменных деталей экспозицию можно детально настраивать: в комплекте идут две головы (с серьезным выражением лица и с улыбкой), два варианта торса с разным положением меча и несколько конфигураций самого кнута.

Версия Ultimate Bonus включает эксклюзивные бонусы: лезвия в форме одноручного меча, отражающие уникальный боевой стиль персонажа, а также дополнительные аксессуары — фоновую панель и специальную подставку для бюста, расширяющие возможности для демонстрации.

Предзаказ на коллекционную статую открывается 27 марта 2026 года по цене $1499. Релиз и поступление в продажу намечены на август–ноябрь 2027 года.